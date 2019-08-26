استبدال نائب عن تحالف سائرون بمرشح اخر تقدم بطعن للمحكمة الاتحادية

2019/08/26 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق قررت المحكمة الاتحادية العليا تسمية الناشط المدني من محافظة المثنى، باسم خزعل خشان عضواً في البرلمان بدلاً عن النائب رفاه العارضي على خلفية طعن تقدم به خشان الى المحكمة.ورشح خشان للانتخابات النيابية عن محافظة المثنى، ضمن تحالف سائرون، لكنه لم يصعد للبرلمان للاشتباه بالاصوات بينه وبين النائب الحالي رفاه العارضي والذي […]

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