2019/08/26 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة: مقترح لإعادة ضباط الدفاع الجوي في الجيش السابق إلى الخدمة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة: مقترح لإعادة ضباط الدفاع الجوي في الجيش السابق إلى الخدمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).