فنلندا تحكم بالسجن المؤبد على لاجئ من اقليم كوردستان مدان بقتل زوجته

2019/08/26 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مؤسسة "القمة" لشؤون اللاجئين العراقيين يوم الاثنين ان القضاء في فنلندا حكم بالسجن مدى الحياة على لاجئ من اقليم كوردستان مدان بقتل زوجته.

وبحسب المعلومات التي نقلتها المؤسسة ومقرها اقليم كوردستان، فإن اللاجئ اقدم العام الماضي على قتل زوجته طعنا بسكين داخل منزلهما عندما كان الاطفال خارجه.

وتفيد المعلومات فإن جريمة القتل قد وقعت في شهر نوفمبر من العام الماضي، وان القضاء اصدر الحكم بحق المدان اول امس السبت.

وتشير المعلومات ان الحكم دخل حيز المعلومات يوم امس الاحد وتم ايداع المدان بالسجن.

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