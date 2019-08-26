2019/08/26 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ارتفعت معدلات العنف ضد المرأة وحوادث الانتحار خلال الاشهر الثمانية الماضية من عام 2019 في اقليم كوردستان.

ونشرت مديرية مناهضة العنف ضد المرأة يوم الاثنين تقريرا مفصلا عما تعرضت له مجموعة من النساء في اقليم كوردستان خلال الاشهر الثمانية الماضية وقد تضمن التقرير حوادث (قتل، وانتحار، وحرق، واحراق النفس، ودعاوى، وعنف جنسي).

وعزت المديرية ارتفاع معدل العنف ضد النساء الى عوامل اقتصادية وسياسية، وتأثيرها "الكبير" على حياة المواطنين بشكل عام وخاصة على جنس الاناث.

وبحسب الاحصائية خلال الاشهر الثمانية الماضية من العام الحالي فقد سجلت المديرية (22 حالة قتل، و32 حالة انتحار، و99 حالة احراق، و58 حالة احراق النفس بواسطة اضرام النار بالجسد، و47 حالة عنف جنسي) اضافة الى تسجيل أكثر من 5 آلاف دعوى قضائية تتعلق بحوادث عنف ضد المرأة.

وتشير الاحصائية الى ان معدلات العنف ضد المرأة قد ارتفعت في اقليم كوردستان مقارنة بعامي 2018، و2017.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل اكثر من 100 حالة قتل وانتحار واعتداء جنسي على نساء بإقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل اكثر من 100 حالة قتل وانتحار واعتداء جنسي على نساء بإقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).