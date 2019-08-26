الساعدي يحذر من تحول اجتماعات المجلس الاعلى لمكافحة الفساد إلى اجتماعات روتينية

2019/08/26 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر رئيس كتلة الاصلاح والاعمار النيابية صباح الساعدي، من تحول اجتماعات المجلس الاعلى لمكافحة الفساد الى اجتماعات روتينية لا تمس جذر مشكلة الفساد بالعراق.

ودعا الساعدي في بيان رئيس الحكومة عادل عبد المهدي باعتباره رئيسا للمجلس الاعلى لمكافحة الفساد لفتح ملفات الفساد الكبيرة التي وعد بها وإعلان نتائج التحقيقات فيها، مبينا أن الهدف من تشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد هو الاهتمام بهذه الملفات الكبيرة التي يواجه المكافحون للفساد في مختلف المؤسسات الرقابية تحديات كبيرة وضغوط من اجل عدم تحقيق نتائج ملموسة بها.

ودعا الساعدي المجلس الى تذليل هذه العقبات وتخفيف الضغوط ودعم المكافحون للفساد.

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