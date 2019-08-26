لينوفو تطلق المنبه الذكي Smart Clock الجديد

2019/08/26 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..اعلنت شركة لينوفو عن اطلاق منبه ذكي Smart Clock جديد يدعم المساعد الصوتي لجوجل آسيستنت، وبسعر 80 دولارًا.وذكرت الشركة، ان ” المنبه يتمتع بميزة التحكم بالأوامر الصوتية واللمس عبر شاشة IPS قياس 4 بوصة، ويتيح المنبه استقبال محطات الراديو وبث الموسيقى، ويشتمل على سماعة بقدرة 6 وات، إضافة إلى منفذ USB بالحجم الكامل […]

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