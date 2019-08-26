انتخاب العراق منسقاً لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ في جنيف

2019/08/26 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتخبت دول مجموعة آسيا والمحيط الهادئ العراق منسقاً للمجموعة اعتباراً من تاريخ 5/8/2019، خلفاً لباكستان المنسق السابق للمجموعة.

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