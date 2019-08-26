2019/08/26 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف الأمين العام لحركة عصائب اهل الشيخ قيس الخزعلي، الاثنين، أن التظاهرات ستعود الى العراق مجددا خلال شهر تشرين الأول المقبل، فيما اعتبر أن القصف الاسرائيلي خطوة عملية باتجاه الحرب.وقال الخزعلي في حوار مشترك مع عدد من القنوات الفضائية سيبث، مساء اليوم، إن “ما جرى من قصف اسرائيلي هو خطوة عملية باتجاه الحرب”، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخزعلي: التظاهرات ستعود في تشرين الأول المقبل.. سجلوها !) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخزعلي: التظاهرات ستعود في تشرين الأول المقبل.. سجلوها !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).