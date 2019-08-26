2019/08/26 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني في ذي قار عن انفجار أحد مضخات معمل غاز الناصرية دون وقوع خسائر بشرية “.وقال مدير الدفاع المدني العميد صلاح جبار , لوكالة النعيم نيوز ” إن الحريق كان بسبب انفجار إحدى مضخات المعمل وتسرب إلى إحدى الصهاريج الأهلية , مؤكداً ” السيطرة على الحادث بوقت قياسي فيما لم تسجل …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انفجار أحد مضخات معمل غاز الناصرية دون وقوع خسائر بشرية النعيم نيوز.

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