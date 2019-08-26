وزير الكهرباء: نحتاج إلى 2500 ميكاواط سنويا لسد العجز

2019/08/26 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف وزير الكهرباء لؤي الخطيب، الاثنين، عن حاجة وزارته إلى 2500 ميكاواط سنويا من اجل سد العجز، مشيرا إلى أن حاجة العراق من الطاقة تقدر بــ26 الف ميكاواط خلال وقت الذروة.وقال الخطيب في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “انتاج العراق من الطاقة وصل الى 19500 ميكاواط، فيما تقدر حاجة العراق خلال وقت الذروة […]

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