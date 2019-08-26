2019/08/26 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ خطوة برس اعلنت شرطة ذي قار، اليوم الاثنين، القبض على 31 مطلوبا خلال الـ24 ساعة الماضية.وقال اعلام الشرطة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه انه “من خلال تنفيذ الفعاليات والممارسات الأمنية اليومية تمكنت أقسام وتوابع مديرية شرطة محافظة ذي قار والمنشات خلال الـ ( 24 ) ساعة الماضية من القبض

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 31 مطلوبا بتهم جنائية في ذي قار وكالة خطوة برس.

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