2019/08/26 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا جدال بأن الأخبار والقصص المفبركة تمثل مشكلة حقيقية، خاصة في الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث لا يستيطع كثيرون التمييز بين الأخبار الصادقة وتلك المزيفة.فقد ذكرت دراسة جديدة، نشرت تفاصيلها مجلة “فوربس” الأميركية، أخطارا جديدة يمكن أن تتسبب بهاالأخبار والقصص المزيفة على ذاكرة الإنسان.وأظهرت الدراسة التي أجرتها كلية كورك الجامعية في أيرلندا أنه عندما

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأخبار المزيفة خطر على الذاكرة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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