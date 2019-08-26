برفقة برلمانيين ووزيرين.. الكعبي يعقد اجتماعا موسعا في المثنى مع مسؤوليها التنفيذيين والقادة الأمنيين

2019/08/26 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي اليوم الاثنين الى محافظة المثنى .والتقى حسب بيان لمكتبه بالمحافظ احمد منفي جودة ورئيس واعضاء الحكومة المحلية فيها ، برفقة عدد من اعضاء مجلس النواب ، ووزير الزراعة صالح الحسني ، و وزير الاعمار والاسكان والبلديات والأشغال العامة بنكين ريكاني .وعقد الكعبي خلال الزيارة […]

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