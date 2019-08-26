بالفيديو.. نزاع عشائري في احدى المحافظات على ايقاع “الحرب العالمية” باستخدام انواع الاسلحة

2019/08/26 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: يس عراق شهدت منطقة الصالحية، في قضاء التنومة بمحافظة البصرة، ليل امس الاحد، نزاع عشائري استخدم فيه انواع الاسلحة، حيث استمر اكثر من ربع ساعة بالمواجهات.وترهق النزاعات العشائرية، المجتمع البصري، حيث بمعدل يومي البصرة تغفو على مواجهات مسلحة بين العشائر.

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