2019/08/26 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حق الدفاع عن نفسها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة الإيرانية: على إسرائيل أن تفهم عواقب عدوانها على العراق) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة الإيرانية: على إسرائيل أن تفهم عواقب عدوانها على العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).