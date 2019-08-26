2019/08/26 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..توصل باحثون إلى نتائج مثيرة بخصوص علاقة النشاط البدني بالصحة العامة وطول العُمر، فقد تبين أن المزيد من التمارين بما في ذلك المشي والحركة الخفيفة تقلل خطر الوفاة.وقال الباحثون ، ان ” الجلوس لمدة 9 ساعات ونصف يومياً في منتصف العُمر يزيد خطر الوفاة المبكرة بشكل كبير، وأظهرت نتائج الدراسة التي اعتمدت على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجلوس أكثر من 9 ساعات في اليوم خطر يهدد الحياة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجلوس أكثر من 9 ساعات في اليوم خطر يهدد الحياة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).