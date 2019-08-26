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#فريد العليبي - تونس : فضيحة التزكيات .


#فريد العليبي - تونس : فضيحة التزكيات .
2019/08/26 | 12:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #فريد_العليبي في خضم الاستعداد للانتخابات الرئاسية اكتشف مواطنون ورود أسمائهم رغما عنهم في قائمات التزكيات التي يستظهر بها المترشحون أمام الهيئة العليا للانتخابات لقبول ملفاتهم ، بينما فقد آخرون تزكياتهم .

ولم يقف الأمر عند حد تزوير تزكيات المواطنين وحدهم ، وإنما تجاوزه الى تدليس تزكيات برلمانيين ، مما حدا بنائب الى مراجعة نفسه وسحب تزكيته أحد المترشحين ، مبررا ذلك بأنه تم تزوير امضاءات عدد من زملائه .

وراج......

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