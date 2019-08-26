2019/08/26 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلنت مديرية شرطة المثنى اليوم الاثنين القبض على مطلقي عيارات نارية ومتهم آخر بالشروع بالقتل في قضاء الرميثة.وذكر بيان تلقته “خطوة برس” انه “تم القاء القبض على خمسة أشخاص يستقلون دراجات نارية ويقومون باطلاق العيارات في منطقة ابو صريفة وهم أربعة متهمين وتم ضبط السلاح بحوزتهم مع ضبط ثلاث دراجات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المثنى : القبض على مطلقي عيارات نارية ومتهم بالشروع بالقتل وكالة خطوة برس.

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