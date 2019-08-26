2019/08/26 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائم مقام قضاء الدير شمال البصرة عدنان حسين ، في حديث خاص للنعيم نيوز ،عن اكتمال إكساء طريق معمل الورق الذي تم احالته ضمن مشاريع المنافع الاجتماعية لشركة كويت انرجي.وقال حسين لمراسل النعيم نيوز ، ان الشركة المنفذة لمشروع اكساء طريق معمل الورق جنوب قضاء الهارثة اكملت عملية الاكساء سوى مسافة قليلة قرب …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اكتمال إكساء طريق معمل الورق بقضاء الدير شمال البصرة النعيم نيوز.

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