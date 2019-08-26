غريزمان والغليتر لماذا احتفل بهذه الطريقة الغريبة

2019/08/26 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت طريقة احتفال مهاجم برشلونة، الفرنسي أنطوان غريزمان أمام ريال بيتيس، مساء الأحد، استغراب الجماهير، حيث قام بحركة غير مألوفة، عقب تسجيله الهدف الثاني في اللقاء.وحقق بطل الدوري الإسباني فوزا كبيرا على ضيفه ريال بيتيس 5-2 رغم غياب نجميه البارزين ليونيل ميسي ولويس سواريز.وشهدت المباراة تألق الوافد الجديد غريزمان، الذي تمكن من تسجيل هدف التعادل للعملاق

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