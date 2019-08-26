العراقيون يأکلون المعارضين الايرانيين أحياء!

2019/08/26 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علاء کامل شبيب عندما تمکن المتظاهرون الايرانيون الاحرار في السويد من أنصار المقاومة الايرانية ومجاهدي خلق، من النيل من هيبة ومکانة النظام الايراني دوليا ونجحوا في إجبار وزيرة خارجية السويد...أكمل القراءة ←

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