اعتقال متهم بابتزاز فتاة الكترونيا بـ10 آلاف دولار في بغداد

2019/08/26 | 12:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد … أفاد الناطق الرسمي لوزارة الداخلية، اللواء سعد معن، اليوم الاثنين، اعتقال متهم بابتزاز فتاة الكترونيا بـ10 آلاف دولار.وقال معن، في بيان تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه، إن “مفارز مكتب الكاظمية لمكافحة الإجرام التابعة لمديرية مكافحة إجرام محافظة بغداد، تمكنت من إلقاء القبض على متهم لقيامه بابتزاز فتاة الكترونيا بمبلغ من المال قدره […]

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