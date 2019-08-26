الكعبي يطالب عبد المهدي بعقد جلسة مجلس الوزراء المقبلة في المثنى

2019/08/26 | 12:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالب عضو هيئة رئاسة البرلمان، حسن الكعبي، اليوم الاثنين، رئيس الحكومة عادل عبد المهدي بعقد جلسة مجلس الوزراء المقبلة في محافظة المثنى.

وقال الكعبي، في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه: "اطالب وبشكل رسمي من عادل عبد المهدي بعقد جلسة مجلس الوزراء المقبلة في محافظة المثنى".

وأضاف، أن "المطالبة بعقدها تأتي للاطلاع المباشر على الواقع المؤلم والإهمال الذي تعيشه المحافظة طيلة السنوات السابقة، بغية وضع الحلول التنفيذية الآنية لمجمل المشاكل الموجودة".

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