رئاسة البرلمان تدعو عبد المهدي الى عقد جلسة مجلس الوزراء المقبلة بالمثنى

2019/08/26 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت رئاسة البرلمان، الاثنين، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى عقد جلسة مجلس الوزراء المقبلة في محافظة المثنى.

وقال نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه "اطالب وبشكل رسمي من رئيس الوزارء عادل عبد المهدي بعقد جلسة مجلس الوزراء المقبلة في محافظة المثنى".

واضاف ان "ذلك بهدف الاطلاع المباشر على الواقع المؤلم والإهمال الذي تعيشه المحافظة طيلة السنوات السابقة، بغية وضع الحلول التنفيذية الآنية لمجمل المشاكل الموجودة".

ووصل النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي اليوم الاثنين الى مبنى محافظة المثنى، حيث التقى بالمحافظ احمد منفي جودة ورئيس واعضاء الحكومة المحلية فيها، برفقة عدد من اعضاء مجلس النواب، ووزير الزراعة صالح الحسني، ووزير الاعمار والاسكان والبلديات والأشغال العامة بنكين ريكاني.

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