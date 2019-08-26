الشيخ اليعقوبي والجنس اللطيف … حكاية عشق أبدية

2019/08/26 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حبيب النجار لا يخفى على أحد مدى الإنحراف الجنسي الشائع عند أغلبية أصحاب العمائم فكثيرا ما نسمع ونشاهد المواقف المخزية التي يقوم بإرتكابها بعض المعممين من حيث الزنا أو اللواط...أكمل القراءة ←

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