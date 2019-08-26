تغريدة الصدر ودماء ضحايا جيش المهدي

2019/08/26 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي الكاش يقال خذ النصيحة كيفما كان مصدرها، وقد تَصدق هذه الحالة وقد لا تصدق، فالتغريدة التي القاها مقتدى الصدر في 19/8/2019 تحمل كثير من الأوجه، ولابد من مناقشتها بتروِ...أكمل القراءة ←

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