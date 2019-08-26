انتحار فتاة بشنق نفسها جنوب الديوانية

2019/08/26 | 12:45

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بغداد اليوم - الديوانية

أفاد مصدر أمني، الإثنين، 26 آب، 2019، بانتحار فتاة بشنق نفسها جنوب محافظة الديوانية...





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