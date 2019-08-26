2019/08/26 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC قال النائب عن تحالف الفتح همام التميمي، إن تحالفه يعرب عن استغرابه من الموقف الحكومي الخجول ازاء قصف اسرائيل للحشد الشعبي.وأضاف التميمي لبرنامج “المناورة” على قناة “السومرية” أنه “يتطلب من القوى السياسية موقفا ازاء قصف الحشد الشعبي ومقدراته”.وتابع “نستغرب من موقف الحكومة الخجول بشأن قصف الحشد”، مشيرا الى […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفتح يستغرب “خجل الحكومة” من اسرائيل ويؤيد تشكيل تحالف ردع ثلاثي المركز الخبري الوطني.

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