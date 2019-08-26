تقرير يرصد نشاطا مشبوها في مخيم الهول.. امريكا تحاول الحفاظ على “داعش”

2019/08/26 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف تقرير لموقع غلوبال ريسيرج ، الاثنين، عن وجود نشاط مشبوه للقوات الغربية الخاصة في مخيم الهول السوري بينما تقوم القوات الامريكية وقوات التحالف التي تشرف على مخيم اللاجئين بنشر الافكار المتطرفة هناك.وذكر التقرير الذي ترجمته /المعلومة/ أن “أكثر من 800 من النساء والأطفال الدواعش الذين يُزعم أنهم لم يشكلوا تهديدًا […]

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