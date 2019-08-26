2019/08/26 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شارك المئات من مقاتلي الحشد الشعبي وأنصاره، اليوم الاثنين، بتشييع القيادي في كتائب “حزب الله” العراقي، كاظم علي محسن، وهو مسؤول الدعم اللوجستي للواء 45 في الحشد.

وذكر بيان للحشد أن “المئات من أنصار ومحبي الحشد الشعبي شاركوا، صباح اليوم، في بغداد بتشييع المجاهد كاظم علي محسن مسؤول الدعم اللوجستي للواء 45 بالحشد الشعبي والذي استشهد بضربة من طيران إسرائيلي مُسير أثناء أداء الواجب في قضاء القائم غربي الأنبار”.

يذكر أن قيادة عمليات الحشد الشعبي، أصدرت أمس الأحد، بيانا بشأن استهداف طال قواتها في محافظة الأنبار من قبل طائرتين مسيرتين إسرائيليتين، مما أدى إلى مقتل كاظم علي محسن، مسؤول الدعم اللوجستي للواء 45 بالحشد الشعبي، وإصابة مقاتل من اللواء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. تشييع قيادي في كتائب حزب الله قتل بقصف إسرائيلي (صور)) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. تشييع قيادي في كتائب حزب الله قتل بقصف إسرائيلي (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).