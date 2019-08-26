مديرية التربية الرياضية تفتتح المخيم الوطني الكشفي للموهوبات

2019/08/26 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الديوانية

برعاية وزارة التربية افتتح يوم امس الاحد، المخيم الوطني للموهوبات (مرشدات) والذي إقامه قسم التربية الكشفية في المديرية العامة للتربية الرياضية والنشاط المدرسي

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