حركة انصار الله تدين عدوان

2019/08/26 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أدان المكتب السياسي لحركة انصار الله في اليمن العدوان الذي تعرضت له مواقع للمقاومة في العراق وسوريا ولبنان معتبرا ذلك عدوانا إجراميا وانتهاكا

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