2019/08/26 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتم مجمع المبلغات الرساليات فرع سوق الشيوخ جنوب محافظة ذي قار دوراته الصيفية بتخريج (702) طالبة وطالب من مختلف الأعمار, دورة (أحباب الزهراء), حيث تلقوا دروسا مختلفة في الفقه والأخلاق وأحكام التلاوة والعقائد والتنمية والسيرة ,و جاء ذلك بمناسبة أسبوع الولاية” .وقالت إدارة المجمع: ” جعلنا “يوم عيد الغدير الأغر” يوماً لاختتام دوراتنا الصيفية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المبلغات الرساليات في ذي قار يخرجن (702) طالبة وطالب في الدورات الصيفية النعيم نيوز.

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