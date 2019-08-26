2019/08/26 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر رئيس جماعة علماء العراق الشيخ خالد الملا، من أن الهجمات الصهيونية الأخيرة على العراق تهدف إلى إحياء جماعة داعش الارهابية.وقال الملا في تصريح متلفز وتابعته وكالة صدى، ان “الاحتلال الصهيوني هي التي تقف وراء الهجمات الأخيرة سواء اعلنت ام لا”، لافتا إلى ان” الهجمات الصهيونية جاءت بالتزامن مع تحركات لداعش مصحوبة بالخطاب الطائفي”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشيخ خالد الملا:اعتداءات الكيان الصهيوني تهدف لأحياء داعش الارهابي وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيخ خالد الملا:اعتداءات الكيان الصهيوني تهدف لأحياء داعش الارهابي) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشيخ خالد الملا:اعتداءات الكيان الصهيوني تهدف لأحياء داعش الارهابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).