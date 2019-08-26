الحشد الشعبي العراقي يشيع مقاتلا قضى بضربة

2019/08/26 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شيعت قوات الحشد الشعبي صباح الاثنين في بغداد، أحد مقاتليها الذي قضى الأحد في هجوم بطائرتين مسيرتين اتهمت الفصائل إسرائيل بالوقوف وراءهما.وقال الحشد في بيان إن "المئات" شاركوا في تشييع كاظم محسن الذي قتل الأحد "بضربة من طيران إسرائيلي مسير اثناء أداء الواجب في القائم غرب الأنبار".وأشار أيضا إلى أن محسن، واسمه العسكري "أبو علي الدبي" كان "مسؤول الدعم اللوجستي للواء 45 بالحشد الشعبي".واللواء 45 تابع، بين ألوية عدة، لـ"كتائب حزب الله" العراقي، الذي تصنفه الولايات المتحدة في لائحة "المنظمات الإرهابية الأجنبية".وأوضح أن الطائرتين المسيرتين ضربتا "في عمق الأراضي العراقية بمحافظة الأنبار" على بعد نحو 15 كيلومترا من الحدود العراقية السورية.وتأتي هذه الضربة بعد أسابيع من غموض أحاط بانفجارات وقعت في مخازن صواريخ تابعة للحشد الشعبي وحمل الأخير الولايات المتحدة مسؤوليتها، ملمحا في الوقت نفسه إلى ضلوع إسرائيل فيها.

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