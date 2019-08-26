2019/08/26 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قامت صحيفة “آس” الإسبانية بعملية جرد للجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وسلطت الضوء على أفضل اللاعبين في هذا الأسبوع.

وشهدت ثالث جولات “البريميرليج” فوز ليفربول على آرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف، وبنفس النتيجة تغلب مانشستر سيتي على بورنموث، بينما سقط مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس وتوتنهام هوتسبير في مواجهة نيوكاسل يونايتد.وحقق تشيلسي فوزه الأول تحت قيادة فرانك لامبارد بعد الهزيمة في أول جولتين.ووفقاً للصحيفة الإسبانية فإن التشيكلة المثالية للجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي ضمت كل من :حراسة المرمى: أنجوس جان {ساوثهامتون}.خط الدفاع: ألكسندر أرنولد {ليفربول} – جويل ماتيب {ليفربول} – سيزار إزبيليكويتا {تشيلسي} – فان أنهولت {كريستال بالاس}.خط الوسط: محمد صلاح {ليفربول} – ديفيد سيلفا {مانشستر سيتي} – تود كانتويل {نوريتش سيتي}.خط الهجوم: سيرجيو أجويرو {مانشستر سيتي} – تومي إبراهام {تشيلسي} – سيباستيان هيلر {وست هام يونايتد}.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التشكيلة المثالية للجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التشكيلة المثالية للجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).