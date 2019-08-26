الحديدي: ندعو الوزارات للاسراع في اطلاق التعيينات ويجب ان يتم تعويض حصة نينوى التي حرمت منها سابقا

2019/08/26 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداددعا عضو مجلس محافظة نينوى خلف الحديدي الوزارات العراقية الى “ضرورة الاسراع باطلاق التعيينات لاهالي محافظة نينوى مع اعطاء اولوية للمتعاقدين وتخصيص درجات كافية للعاطلين عن العمل سواء من خريجي الكليات والمعاهد او من الكسبة والعمال”.

كما بين الحديدي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه ان الوزارات “مقبلة على فتح ابواب التعيينات وهذه المرة يجب ان تعطى حصة محافظة نينوى كاملة فضلا عن تعويضها عن السنوات السابقة التي حرمت فيها من التعيينات”.

واشار الحديدي الى ان “مجلس المحافظة سيراقب عملية التعيين التي تجريها الدوائر التي من المزمع اطلاق درجات وظيفية فيها لملاحظة اي خروقات او فساد يمكن ان يشوب اجراءات التعيين”.

موضحا ان معلومات ترد اليهم في مجلس المحافظة ان “بعض ضعاف النفوس يريدون ان يستثمروا هذه الاجراءات لاستغلال المواطن وان عين المجلس تراقب عن كثب لرصد اي خرق ممكن ان يحصل”.

ومن الجدير بالذكر ان محافظة نينوى هي اقل محافظة تم تعيين موظفين فيها على الملاك الدائم والمؤت خلال السنوات الست الاخيرة وهي تعاني من ازمة بطالة تشكل التحدي الاهم لشباب المحافظة وخريجيها.

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