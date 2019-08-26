2019/08/26 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC حمّل الخبير في شؤون الحشد الشعبي محمد البصري، كلاً من التحالف الدولي والولايات المتحدة مسؤولية حصول الخروقات في الاجواء العراقية.وقال البصري لـبرنامج “المناورة” على قناة “السومرية”، إن “صحة رواية استهداف الحشد بالطيران المسير يكذب مزاعم الأمريكان بحماية اجواء العراق”.وأضاف أن “الأمريكان والتحالف الدولي يتحملان مسؤولية الخروق الاخيرة”، مؤكدا […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص خبير بالحشد الشعبي: جهتان تتحملان خروق الأجواء والحل يكمن بالرادارات المركز الخبري الوطني.

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