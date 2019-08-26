اعتقال متهم لقيامه بابتزاز فتاة الكترونيا بمبلغ من المال في بغداد

2019/08/26 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال معن في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" مفارز مكتب الكاظمية لمكافحة الإجرام التابعة لمديرية مكافحة إجرام محافظة بغداد، تتمكن من إلقاء القبض على متهم لقيامه بابتزاز فتاة الكترونيا بمبلغ من المال قدره عشرة آلاف دولار أمريكي مقابل عدم نشر صورها في مواقع التواصل الاجتماعي".واضاف، انه" تم التحقيق معه واعترف صراحة قيامه بجريمته، حيث عرضت الأوراق التحقيقية الخاصة به على القاضي المختص الذي قرر ايقافه وفق أحكام المادة "٤٣٠ ق.ع".انتهى..م.م

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