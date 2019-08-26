الاتحادية تسمي باسم خشان نائبا في البرلمان بديلا عن النائب رفاه العارضي

2019/08/26 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مصدر لموقع "الغدير"، ان" المحكمة الاتحادية قررت سحب المقعد النيابي من النائب رفاه العارضي ومنحه للمرشح باسم الخشان بعد النظر بعدة معطيات انتخابية".واضاف ان" المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعتمدت على سياسة توزيع المقاعد وفق مبدأ الكوتا النسائية وعدم منح المقعد لباسم الخشان في محافظة ذي قار".انتهى..م.م

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