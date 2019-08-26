2019/08/26 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف موقع “ديجيتال تريندز” المتخصص بالأخبار التقنية، عزم شركة “إتش إم دي العالمية”، التي تعمل على تطوير وتسويق هواتف بعلامة “نوكيا”، إطلاق هاتف يدعم شبكات الجيل الخامس، بسعر اقتصادي منافس.وسيمثل الهاتف الجديد منافسا قويا لهواتف شركات مثل تلك التي طرحتها “سامسونغ” كغالاكسي إس 10 ونوت 10 بلس، التي يصل ثمنها إلى 1300 دولار.وبحسب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نوكيا تحضر لمفاجأة هاتف يدعم الجيل الخامس بسعر اقتصادي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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