كلوب يفكر في قضاء فترة راحة بعد انتهاء عقده مع ليفربول

2019/08/26 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أنه يفكر في الحصول على فترة راحة من التدريب عقب انتهاء عقده الحالي مع ليفربول في عام 2022.

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