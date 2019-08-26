2019/08/26 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت مفارز مكتب الكاظمية لمكافحة الإجرام، اليوم الاثنين، القبض على متهم لقيامه بابتزاز فتاة الكترونيا بمبلغ من المال مقابل عدم نشر صورها في مواقع التواصل الاجتماعي.

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