بالصور.. كاردشيان العراق وشقيقتها يثيرن ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.. تعرف على القصة الكاملة

2019/08/26 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق سونيا و فايزة علي، الشقيقتان اللتين تتخذان من دبي مقراً لهما مع أكثر من 600,000 متابع على إنستقرام.تعرفّ صفحتهما الناشطة على موقع إنستقرام أنّهما خبيرتا مكياج وتعنيان بكل ما يتعلّق بالجمال وهما مدوّنتان تهتمان بكل ما يتعلّق الموضة وأسلوب الحياة الباذخ ولكن يجب إضافة شيء واحد أكثر أهميةّ هو أنهما نسختان […]

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