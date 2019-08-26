2019/08/26 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC قال الباحث في الشأن السياسي العراقي عبد القادر النايل، المرجع الديني كاظم الحائري لم يصدر أي فتوى خلال الغزو الامريكي للعراق عام 2003.واضاف النايل لـبرنامج “المناورة” على قناة “السومرية” أنه “لم تكن هناك فتوى علنية من قبل الحائري في مواجهة الأمريكان في 2003”.وتساءل “اين كان الحائري عندما غزت […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص باحث: لا فتوى للحائري خلال غزو 2003 والمواجهة مع إسرائيل حتمية المركز الخبري الوطني.

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