العراق وإشكالية بناء وحدة القيادة

2019/08/26 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خليل ابراهيم العبيدي لم تعد مسألة تفتت القيادة والتوجيه في العراق بخاف على أحد بما في ذلك العدو الإسرائيلي ، والملفت للنظر ان الكل يعلم ان المعركة مع إسرائيل تختلف...أكمل القراءة ←

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