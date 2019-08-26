2019/08/26 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فجر رجل الدين المعروف كاظم الحائري الذي يسكن في ايران قنبلة القنابل بفتوى دعوة العراقيين لطرد القوات الاجنبية الموجودة في العراق.ظهرت الفتوى بعد 24 ساعة فقط على قصف احد مقرات الحشد الشعبي.ثلاثة فرق كانت اقوالها جاهزة اول ما خرج بيان الفتوى مذيلاً بختم السيد الحائري.الفريق الاول رحب بالفتوى وقال سمعاً وطاعة، والفريق […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحائري يُحير العراقيين بـ”قنبلة القنابل” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحائري يُحير العراقيين بـ”قنبلة القنابل”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحائري يُحير العراقيين بـ”قنبلة القنابل”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).