2019/08/26 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل أيام فقط من احتفال تركيا بـ”عيد النصر العسكري” نهاية الشهر الجاري، يواجه الجيش التركي هزة قوية مع ورود أنباء عن تقديم عدد من الجنرالات استقالاتهم، أو ما يعرف عسكريا، بطلب الاحالة على التقاعد المبكر.وحتى الآن وثقت الأنباء تقديم 5 جنرالات لهذا الطلب، بينهم اثنان مسؤولان عن نقاط المراقبة التركية في إدلبوالعمليات العسكرية التركية في شمال

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أردوغان والجنرالات هزة من الداخل تضرب الجيش التركي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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