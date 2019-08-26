2019/08/26 | 13:06

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القبض على مبتز فتاة مقابل 10 الاف دولار في الكاظمية

ألقت قوة أمنية، القبض على مبتز فتاة في مدينة الكاظمية شمالي العاصمة

بغداد.وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن في بيان ان "مفارز

مكتب الكاظمية لمكافحة الإجرام التابعة لمديرية مكافحة إجرام محافظة

بغداد، ألقت القبض على متهم لقيامه بابتزاز فتاة الكترونيا بمبلغ من

المال قدره عشرة آلاف دولار أمريكي مقابل عدم نشر صورها في مواقع

التواصل الاجتماعي، وقد تم التحقيق معه واعترف صراحة قيامه

بجريمته".وأشار الى "عرض الأوراق التحقيقية الخاصة بالمتهك على القاضي المختص

الذي قرر ايقافه وفق أحكام المادة ٤٣٠ ق.ع".

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