قاسم سليماني: عمليات اسرائيل الجنونية بلا شك ستكون آخر تخبطاتها في المنطقة

2019/08/26 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق قائد “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني على العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة .

وقال سليماني في تغريدة مقتضبة نشرها على حسابه في موقع “تويتر”، تعليقا على الهجمات التي شنتها القوات الإسرائيلية في سوريا، قال إن هذه العمليات الجنونية بلا شك ستكون آخر تخبطات النظام الصهيوني في المنطقة.

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